Ominöses "RTL X" erhält ZAK-Zulassung

Die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten (ZAK) gibt grünes Licht für "RTL X". Was hinter dem Projekt steckt, ist indes noch nicht ganz klar.



In ihrer Sitzung am vergangenen Dienstag beschloss die Kommission für Zulassung und Aufsicht der Landesmedienanstalten (ZAK) einmal mehr darüber, welche Anträge auf Sendelizenzen und Änderungen eben solcher angenommen werden. Dazu zählt dieses Mal auch ein Lizenz-Gesuch namens "RTL X", das von der RTL Television GmbH bei der NLM beantragt wurde.