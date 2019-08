"Once Upon a Time... in Hollywood" - Tarantino reist zurück

Schauplatz ist Los Angeles im Jahr 1969. "Once Upon a Time... in Hollywood" spielt vor dem Hintergrund der Charles-Manson-Mordserie. Quentin Tarantino holt Brad Pitt und Leonardo DiCaprio dazu.



Blutorgien und exzessive Gewalt, wie in "Pulp Fiction", "Kill Bill" und "Django Unchained", sind Quentin Tarantinos Markenzeichen. Der Oscar-prämierte Regisseur, Drehbuchschreiber und Produzent ist auch Meister brillanter, langer Dialoge. Doch mit diesen Zutaten hält sich Tarantino in seinem neunten Spielfilm "Once Upon a Time... in Hollywood" dezent zurück. Erst am Ende des fast dreistündigen Films geht es mit Flammenwerfern und extremer Brutalität gewohnt zur Sache.