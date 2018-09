Online-Audio: Zuhörerzahlen wachsen weiter - wenige hören smart

Mittlerweile nutzen 40,8 Millionen Menschen in Deutschland Audioangebote online. Dazu zählen vor allem Webradio-Programme, Musikstreaming und Podcasts - wie oft Smart Speaker dabei zum Einsatz kommen, wurde ebenfalls erhoben.



Die Popularität von Audio-Inhalten im Internet - sowohl linear als auch On-Demand - nimmt weiterhin stetig zu. Statistisch betrachtet sind sie besonders bei Frauen beliebt, die 62 Prozent der Gesamtnutzer ausmachen. Ebenfalls lässt sich eine Verdichtung in der Zielgruppe eher mittleren Alters benennen: 44 Prozent der Hörer und Hörerinnen entfallen auf die Altersgruppe der 30- bis 49jährigen.