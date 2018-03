Oscars: Wer ist für was nominiert?

Die Oscars werden in dieser Nacht verliehen. "Shape of Water" gilt als der Favorit des Abends, aber auch vier deutsche Anwärter sind im Rennen. Hierzulande überträgt ProSieben das Spektakel.



Die Oscar-Nominierungen 2018 in den wichtigsten Sparten lauten:



BESTER FILM

- "Dunkirk"

- "Die Verlegerin"

- "Call Me By Your Name"

- "Shape of Water – Das Flüstern des Wassers"

- "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"

- "Lady Bird"

- "Get Out"

- "Die dunkelste Stunde"

- "Der seidene Faden"