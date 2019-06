Pluto TV erwirbt Programmpaket von ZDF

Der Programmkatalog von Pluto TV erhält weiter Zuwachs: Unter anderem kommen "Derrick" und "Der Kommissar" zum werbefinanzierten Streamingdienst. Die erworbenen Pakete sind hierzulande erstmals kostenlos verfügbar.



Pluto TV hat die Lizenzen für beliebte Krimi-, Romantik- und Dokuserien zur sofortigen Ausstrahlung in Deutschland und Österreich von ZDF Enterprises erworben. Die beiden neuen Formate Kultkrimi und Telenovela ZDF sind in dieser Form erstmals kostenlos im deutschsprachigen Streaming-Markt verfügbar.