Precht diskutiert Kapitalismus und Demokratie mit Robert Habeck

Wie soll das Kräfteverhältnis zwischen Demokratie und Kapitalismus in Zukunft aussehen? Darüber spricht Richard David Precht in seiner Sendung im ZDF mit Robert Habeck.



An diesem Sonntag, um 0 Uhr, ist mit Habeck einer der beiden Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen bei "Precht" zugast. In der aktuellen Ausgabe der Sendung bespricht der Philosoph mit dem Politiker, wie der globale Kapitalismus die Souveränität von Demokratien untergräbt.