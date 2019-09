Prime: "Herr der Ringe"-Serie wird auch in Neuseeland gedreht

Schon länger rätselten Fans über Details zur Amazon-Serienadaption von J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe". Nun steht schon einmal der Drehort fest.



Gesucht war ein majestätischer Ort mit unberührten Küsten, Wäldern und Bergen um die ursprüngliche Schönheit von Mittelerde in der zweiten Ära zum Leben zu erwecken. Und welcher Ort liege da näher und geeigneter als das entlegene Neuseeland? Dieser Meinung sind auch die Amazon Studios.