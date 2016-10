Privatradios fordern Finanzspritze für Umstieg auf DAB Plus

Bisher kommt die Digitalisierung des Radios hierzulande nur schleppend voran. Gerade für die Privatradios erweist sich der Umstieg auf DAB Plus als finanzielles Risiko. Daher fordern die privaten Radioveranstalter dafür finanzielle Unterstützung.



Damit die Digitalisierung des Radios in Deutschland endlich in Gang kommt, fordern die Privatradios eine finanzielle Unterstützung. Um den Umstieg auf DAB Plus zu stemmen, seien dafür ungefähr 25 Millionen Euro notwendig, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Antenne Bayern, Karlheinz Hörhammer, am Mittwoch auf den Medientagen München.