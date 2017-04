Privatradios vs. BR: Urteil über Frequenz-Wechsel im Juli

Die Privatradios wollen alles dafür tun, den Tausch der Frequenzen von BR-Klassik und Jugendwelle Plus zu verhindern. Ab 2018 soll der BR-Jugendsender nämlich auf UKW senden. Die Privaten befürchten Werbeausfälle.



Wenn Gerichte angerufen werden, dann geht es fast immer ums Geld. So auch beim Streit der rund 40 bayerischen Privatradios gegen der Bayerischen Rundfunk. Der will nämlich den auf UKW-Frequenz beheimateten Sender BR-Klassik ins Digitalradio verbannen. Auf die freigewordene Frequenz kommt dann Jugendwelle Plus, die bisher nur digital empfangen werden konnte. Da bangen die Privatradios natürlich um ihre Werbekunden. Denn auch wenn Konkurrenz das Geschäft belebt, kann man ja versuchen, die erstmal zu verhindern.