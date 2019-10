ProSieben: Nach dem Simpsons Day kommt der Marvel Day

Zum ersten Advent tun sich ProSieben und Disney zusammen und schenken den Zuschauern einen vollgepackten Tag mit Marvel-Blockbustern. Das Highlight ist dabei die Free-TV-Premiere von "Guardians of the Galaxy Vol. 2".



Vergangenen Montag beherrschten die Simpsons das gesamte Tagesprogramm des Senders. Am ersten Advent setzt ProSieben wieder auf das gleiche Erfolgsprinzip: Zum ersten Mal veranstaltet der Privatsender einen Marvel Day und spickt sein vorweihnachtliches Programm mit einer actiongeladenen Auswahl der besten Superheldenfilme aus dem Hause Disney.