ProSieben zeigt "Das Duell um die Geld" mit Joko und Klaas

Die Spielshow ist eine Mischung aus Quiz und Poker. Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf werden unter anderem die Topmodel-Gewinnerin Sara Nuru zu Gast haben.



Neben Nuru pokern dieses Mal DJ BoBo und der Sänger Henning Wehland bei "Das Duell um die Geld" mit. Die Sendung läuft am 28. März um 22.15 Uhr auf ProSieben.