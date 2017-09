ProSiebenSat.1 sichert sich Rechtepaket aus USA

In einem mehrjährigen Volume-Deal hat sich ProSiebenSat.1 ein großes Paket an Factual-Inhalten aus den USA besorgt. Damit feiern auch Formate des History Channels bei den privaten Sendern Einzug.



Zusammen mit dem US-Programmanbieter A+E Networks konnte sich ProSiebenSat.1 TV Deutschland für die nächsten Jahre Inhalte aus dem Factual-Bereich schnappen. Das beinhaltet zum Beispiel Programm der Marken A+E, Lifetime, FYI und - ganz besonders interessant - des History Channels. Dieser ist der erfolgreichste Sender des Anbieters.