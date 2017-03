Prognose: Netflix bis 2021 mit vorwiegend globaler Basis

Experten der IHS Markit haben die Entwicklung von Netflix unter die Lupe genommen und eine Prognose bis 2021 aufgestellt. Das Ergebnis: Netflix wird global.



Das Jahr 2016 beendet die Online-Videothek Netflix mit 89 Millionen Abonnenten. Das verkündet die IHS Markit. Das Marktforschungsunternehmen hat die Entwicklung von Netflix bis 2021 analysiert. Demnach kommen derzeit noch 54 Prozent der Netflix-User aus den USA. Prognostiziert wird jedoch, dass bis 2021 bereits 60 Prozent aller Abonnenten aus anderen Ländern kommen.