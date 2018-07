Quartalszahlen: Facebooks Bilanz nach Datenskandal und DSGVO

Aktuelle Quartalszahlen von Facebook werden diesen Mittwochabend zeigen, ob der Skandal um Cambridge Analytica und die neuen EU-Datenschutzregeln das Geschäft des weltgrößten Online-Netzwerks beeinträchtigt haben.



Facebook selbst hatte im Vorhinein der Bekanntgabe gewarnt, dass die Zahl der monatlich und täglich aktiven Nutzer in Europa im zweiten Quartal voraussichtlich stagnieren oder leicht zurückgehen werde. Auslöser sei, nicht etwa der Datenskandal um Cambridge Analytica, sondern vielmehr die Datenschutz-Grundverordnung der EU, die ab dem 25. Mai greift.