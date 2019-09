Quote: Neue Münchner "Polizeiruf"-Ermittlerin holt Tagessieg

Beim Zuschauerinteresse liegt der "Polizeiruf 110" aus München klar vorn. Nach dem Abschied von Matthias Brandt hat Verena Altenberger ihren ersten Auftritt. Es läuft ganz gut, aber nicht optimal.



Die Premiere von Verena Altenberger als Polizeioberkommissarin Elisabeth Eyckhoff im "Polizeiruf 110" aus München hatte am Sonntag 5,93 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil für das Erste ab 20.15 Uhr lag bei 18,7 Prozent. Das waren mit Abstand die besten Werte des Abends.