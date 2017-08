RB Leipzig: CL-Debüt nicht im Free-TV

RB Leipzig feiert nächsten Monat sein Debüt in der Gruppenphase der Champions League. Kostenlos wird das für Fans des Teams jedoch nicht zu sehen sein.



Wie der ZDF nun meldet, wird das Spiel des RB Leipzig am 13. September um 20.45 Uhr nicht im Free-TV zu sehen sein. An Stelle des Spiels der Sachsen gegen AS Monaco wird wohl die Partie von Borussia Dortmund gegen die Tottenham Hotspurs übertragen. Die Leipziger scheinen das gelassen zu nehmen: "Wir gehen fest davon aus, dass auch RB Leipzig innerhalb der Gruppenphase gezeigt wird."

Wer stattdessen den RB Leipzig kicken sehen will, muss auf das kostenpflichtige Angebot von Sky oder dem Online-Dienst Dazn zurückgreifen. Das ist schonmal ein Aufwärmen für die kommende Spielzeit, denn 2018/2019 konnte sich das ZDF überhaupt keine Rechte sichern.