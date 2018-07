RB Leipzig gegen BK Häcken live bei DAZN

Zum Saisonstart muss sich RB Leipzig zunächst gegen BK Häcken durchsetzen, um den ersten Schritt Richtung Europa League zu meistern. Auch der UEFA Supercup wird auf DAZN gezeigt.



Es ist schon oft passiert: Klare Favoriten aus der Bundesliga scheitern in der Qualifikation für die Europaleague. Als Tabellensechster der abgelaufenen Bundesliga-Saison müssen sich diesmal die Spieler von RB-Leipzig beweisen, bevor sie in der Europa-League-Gruppenphase antreten dürfen. In der ersten von drei möglichen Runden geht es gegen den Schwedischen Pokalsieger von 2016 BK Häcken aus Göteborg.Wer sich das Spiel nicht entgehen lassen möchte, kann in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf DAZN zurückgreifen. Der Streamingdienst überträgt dieses Jahr alle 205 Spiele der Europa-League. Das Hinspiel findet diesen Donnerstag (26. Juli) statt. Am 2. August muss Leipzig dann im Rückspiel auswärts ran. Die Partien beginnen um 18.30, laufen exklusiv bei DAZN und können auch nachträglich On-Demand abgerufen werden. Dem Kommentator Jan Platte wird Jonas Hummels als Experte zur Seite gestellt.



Bei einem möglichen Weiterkommen geht es in der nächsten Runde der Qualifikation gegen die rumänische Mannschaft CS Universitatea Craiova. Danach warten in den Playoffs die entscheidenden Hin- und Rückspiele um den Einzug in die Europa League.