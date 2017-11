RBB stellt neues "mima"-Studio vor - ZDF kommt im April nach

Wie das "Morgenmagazin" wird auch das "Mittagsmagazin" im Wechsel von der ARD und dem ZDF präsentiert. Ab nächstem Jahr sendet man jedoch aus den neuen gemeinsamen Räumlichkeiten im ZDF-Haupstadtstudio Unter den Linden.



Nicht nur ein, sondern gleich zwei Ortswechsel stehen an: Die ARD verlagert ihre Produktion von München künftig ins neue gemeinsame Studio unter dem Dach der ZDF-Hauptstadtniederlassung. Dort wird die Arbeit am ARD-Mittagsmagazin am 2. Januar aufgenommen werden. Damit wird auch die Federführung für die Produktionswochen im Ersten vom Bayerischen Rundfunk zum Rundfunk Berlin-Brandenburg wechseln.