RTL Deutschland startet neuen TV-Sender für US-Serien

Im Frühjahr bringt die Mediengruppe RTL Deutschland ihren neunten Free-TV-Sender an den Start. Der Schwerpunkt von "Now US" soll auf der Ausstrahlung von US-Fiction-Serien liegen.



Geplant sind neben der Ausstrahlung teilweise preisgekrönter Serien auch Free-TV-Premieren. Alle Sendungen sollen nach der Sendung für 30 Tage bei TV NOW abrufbar sein. Der Sender will so neben der linearen Ausstrahlung im Fernsehen besonders auch auf das jüngere Publikum zugehen, das seine Inhalte zeit- und ortsungebunden abrufen möchte.