RTL schnappt sich auch Formel 2 mit Mick Schumacher

Durch den Aufstieg Mick Schumachers in die Formel 2 wird die Rennserie auch fürs Fernsehen interessant. Das ist auch RTL nicht verborgen geblieben. Der Privatsender steigt zum Saisonstart ein.



Im Gegensatz zur Königsklasse des Motorsports, die dieses Wochenende ihre Saison mit Mercedes-Doppelsieg eingeläutet hat, fängt die Formel-2-Saison erst in zwei Wochen an. Der erste Knaller des Jahres in Bezug zur sportlich eigentlich eher unwichtigen Rennserie gibt es aber schon jetzt zu verkünden: RTL steigt in die Formel 2 ein.



Das Interesse hängt natürlich zusammen mit dem Schumacher-Spröösling Mick, der ab dieser Saison in der 2. Liga des internationalen Motorsports antritt. Zu gern würde man ihn in ähnlicher Weise sportlich triumphieren sehen, wie einst sein Vater. Die Hoffnung darauf dürfte RTL dazu verleitet haben, dass zweitklassige Rennformat in seine Übertragungen aufzunehmen.