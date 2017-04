RTL sichert sich Rechte an Quiz-Show "The Wall"

Das internationale Erfolgsformat "The Wall" kommt nach Deutschland. RTL hat sich die Rechte an der in den USA und Frankreich sehr erfolgreichen Game-Show gesichert. Das Prinzip ist einfach, spektakulär und für die Kandidaten höchst lukrativ.

"The Wall" wird noch 2017 bei RTL auf Sendung gehen. Zentrales Element der Game-Show ist eine Mauer an der Bälle herabfallen und durch Hindernisse in verschiedene Behälter am unteren Ende abgelenkt werden. Das Prinzip ist zum Beispiel bekannt von Münzautomaten in Casinos.