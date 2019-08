RTL verlängert gleich drei Sendungen mit Ralf Schmitz

Hattrick für Ralf Schmitz: RTL stattet den Comedian mit einer Vertragsverlängerung für gleich drei Formate aus.



Am Dienstag sind die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Sketchcomedy "Schmitz & Family" gestartet, auch "Hotel Verschmitzt" wird fortgesetzt und bereits Ende September 2019 gibt es neue Folgen der rasanten Dating-Show "Take Me Out" mit Ralf Schmitz.