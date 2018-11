RTL wehrt sich gegen Kritik wegen zu viel Werbung bei Formel 1

RTL hat sich gegen Kritik von FIA-Chef Jean Todt gewehrt, der dem Privatsender bei Formel-1-Übertragungen zu viel Werbung vorgeworfen hat.



"Wenn ich ein deutscher Formel-1-Fan wäre und RTL sehen würde, sorry, dann wäre ich über die Formel 1 frustriert", sagte Todt in einem Interview der "Welt am Sonntag". RTL-Sportchef Manfred Loppe wies die Darstellung Todts in einer Stellungnahme des Senders am Sonntag zurück.



Durch Zufall habe er die Übertragung des Rennens in Brasilien vor zwei Wochen gesehen "und wurde dadurch zum maximal frustriertesten Fernsehzuschauer, den man sich vorstellen kann", sagte Todt. "Weil ich mehr Werbung geliefert bekam als ein Formel-1-Rennen".