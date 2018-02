RTL will Dschungelcamp auch 2019 fortsetzen

RTL wird auch 2019 mehr oder weniger prominente Kandidaten in den australischen Dschungel schicken. Trotz niedrigerer Zuschauerzahlen als in den Vorjahren steht das Dschungelcamp für den Sender nicht infrage.



"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sei für das nächste Jahr bereits gesetzt, Änderungen am Konzept könne sich der Sender aber vorstellen, sagte RTL-Sprecher Claus Richter am Montag. "Der Dschungel ist mit im Schnitt 5,6 Millionen Zuschauern und über 30 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen die erfolgreichste Show im deutschen Fernsehen", so Richter.