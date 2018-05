RTL zeigt "Bachelor in Paradise" oder: Die Insel der Ungeliebten

Solarien, Muckibuden und Tattoostudios dürften hierzulande wochenlang leer stehen: RTL schickt Kandidaten, die bei den Kuppelshows "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" niemanden abbekamen, auf eine Insel. Nicht alle Teilnehmer freuen sich über das Wiedersehen.



Wenn zwei Dutzend Singles zusammen auf eine Insel in Thailand geschickt werden, nennt RTL das "Bachelor in Paradise". Für manche könnte das vermeintliche Paradies wohl eher zur Hölle werden: Auf Ko Samui treffen nämlich nicht irgendwelche Singles aufeinander. Es sind all diejenigen, die bei den Kuppelshows "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" leer ausgegangen sind. Ein kleiner Vorgeschmack: Gleich fünf Kandidaten auf der Insel der Ungeliebten konkurrierten einst um dieselbe Frau - und eine Teilnehmerin schlug auch schon mal zu, als sie verschmäht wurde. Von diesem Mittwoch (20.15 Uhr) an ist diese Mischung bei RTL zu sehen.