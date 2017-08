RTL2 bringt Männer für gewisse Stunden ins Fernsehen

Die vier Freunde im Zentrum von "Call The Boys - Männer für gewisse Stunden", Pascal, Lukas, Janni und Kaambiz sind jung, ungebunden, sehen gut aus und sind für Geld zu haben.



RTL2 will ab Mitte September mit der Serie "Call The Boys – Männer für gewisse Stunden" sein Programm ordentlich aufmischen. Dabei wird das fiktive Leben von vier Berliner Callboys im Mittelpunkt stehen. In dem neuen Format erwarten die Zuschauer auf mehreren Ebenen Überraschungen.