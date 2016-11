RTL2 zeigt "Die ganze Wahrheit" über die Lombardis

Seit Wochen kommen Pietro und Sarah Lombardi nicht mehr aus den Schlagzeilen. Grund genug für RTL2, auf die Geschichte des einstigen Traumpaares zurückzublicken - in der Sendung "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit".



Seit Wochen prägt die Trennung des Castingshow-Paares Pietro und Sarah Lombardi die Schlagzeilen der Boulevardpresse. Bei "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit" will RTL2 nun die ganze Geschichte der beiden erzählen. RTL2 verspricht exklusive Einblicke in die Geschichte der beiden Stars, vor und nach der Trennung.