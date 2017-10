Radioplayer bekommt Lizenz verlängert - ARD steigt nicht aus

Radioplayer bleibt in seiner jetzigen Form über das Jahresende bestehen. Auch die ARD-Hörfunk-Programme bleiben Teil der App. Auf dem Radio Innovation Day in Potsdam hörte sich das letzte Woche noch ganz anders an.



Nach der Gründung in 2014 verlängert die Radioplayer Deutschland GmbH nach drei Jahren im Testbetrieb ihre Lizenz mit Radioplayer WorldWide und allen angeschlossenen deutschen Sendern. Der Radioplayer, die gemeinsame Plattform der Radiosender in Deutschland, startet somit im Januar in eine neue Lizenzperiode.