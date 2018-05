Rakuten TV: Dolby-Deal soll besseres Bild bringen

Der Streamingdienst Rakuten TV will HDR und neue Soundtechnologien einführen. Dafür schließen Dolby, Rakuten TV und LG Electronics eine Partnerschaft.



Einem noch breiteren Publikum will man das Entertainment-Programm von Rakuten TV jetzt zugänglich machen. Das ist der Hintergrund der frisch gebackenen Partnerschaft von Dolby, Rakuten TV und LG Electronics, wie Dolby Laboratories mitteilt.