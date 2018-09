Ratgeber: Kostenfalle Smartphone

Wer ein Smartphone oder auch nur ein normales Handy besitzt, der merkt oft, dass diese Geräte ganz schön viel Zeit verschwenden können und in einigen Fällen einem das Geld aus der Tasche ziehen. Die Kostenfalle Smartphone wird von vielen unterschätzt.



Betroffene merken oft auch gar nicht, dass das Geld von Konto abfließt. In vielen Fällen steckt dahinter eine dubiose und kriminelle Masche, nicht selten sind die Betroffenen aber auch einfach unachtsam und tragen selbst dazu bei, dass die Mobilfunkrechnung höhere Kosten aufweist. Das kann besonders dann gefährlich werden, wenn man unter Zahlungsdruck steht, wie bei einer negativen Schufa.



Gibt es überhaupt Handyverträge mit Schufa?

Vor Abschluss eines Langzeitvertrags lassen die Mobilfunkanbieter ihren potenziellen Kunden durchleuchten, sprich: Sie stellen eine Anfrage an die Schufa. Diese übermittelt dann, ob der Kunde eine positive oder negative Schufa vorzuweisen hat. Die genaueren Umstände werden hingegen nicht übermittelt. So kann auch schon eine nicht beglichene Rechnung zu negativer Schufa führen. Dann steht es um den Abschluss neuer Verträge oder Waren auf Rechnung sehr schlecht. Unmöglich ist es aber dennoch nicht. Auf handyvertraege-trotz-schufa.com findet man einige wichtige Informationen zum Abschluss eines Handyvertrages mit negativer Schufa. Reinschauen kann sich lohnen.