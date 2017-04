Red-Bull-Gründer plant Recherche-Plattform

In die aktuellen Debatten um Fake News und die Wahrhaftigkeit von Nachrichten hat sich auch Dietrich Mateschitz eingeschaltet. Der Red-Bull-Chef kündigt eine Plattform zur Recherche an, die ausschließlich der Wahrheit und Fakten verpflichtet sein soll.



Angesichts der durch das Internet verstärkten Flut an Informationen und den darüber auch gestreuten Falschmeldungen wird es immer schwieriger zu erkennen, welchen Meldungen der Wahrheit entsprechen. Abhilfe will hier nun Dietrich Mateschitz schaffen, der laut "Der Standard" an einer "journalistischen Organisation" arbeitet, die den Menschen als zusätzliche Möglichkeit bei der Wahrheitsfindung dienen soll.