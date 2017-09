Reddi for se final fack?

Der Kinofilm "Fack ju Göthe 3" steht kurz vor der Premiere: Tickets und den Trailer für wilde Schulsause gibt es bereits jetzt.



Wenn Herr Müller, Chantal und Co. wieder von Kinoplakaten herunterschauen, steht ein neuer Teil von der Komödie "Fack ju Göthe" kurz bevor. Am 26. Oktober ist Elias M’Barek zum dritten Mal in dem Streifen als unkonventioneller Lehrer zu sehen.