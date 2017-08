Rundfunkgeschichte: 2017 gibt es vier Radio-Jubiläen

Das Jahr 2017 hält vier "runde Geburtstage" bedeutender Entwicklungen in der Rundfunkgeschichte bereit. Es geht los mit der vor 130 Jahren durch Heinrich Hertz erwiesene Wellenausbreitung.



1887 wies der Physiker Heinrich Hertz unsichtbare Elektromagnetwellen nach, die sich wie Licht ausbreiten. Der so genannte "Hertzsche Oszillator" konnte Wellen erzeugen, die auf der Empfängerseite Funken hervorriefen. Auf Basis dieser Funken sprechen wir heute von "Funk" bzw. "Rundfunk".