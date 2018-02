SD-Abschaltung von ARD und ZDF über Satellit wahrscheinlich 2020

Die KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks) will ab Mitte 2020 die SD-Signale der öffentlich-rechtlichen Sender abschalten, um Geld zu sparen. Das setzt die Privatsender unter Druck.



KEF, die Kommission zur Bewertung der öffentlichen Konzessionsabgabe für ARD und ZDF, hat sich zum Ziel gesetzt, dass die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten die SD-Verteilung ihrer Fernsehprogramme auf Astra (19,2° Ost) für Satellitenhaushalte im DTH-Bereich Mitte 2020 einstellen.