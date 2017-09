SLM winkt DAB-Plus-Sender Leipzig Beatzz durch

Neue DAB-Plus-Jugendwelle für Leipzig - es handelt sich um ein junges Musikprogramm betrieben von der BCS Broadcast Sachsen GmbH.



Der Medienrat der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (SLM) kam auf seiner Sitzung am 18.September überein, das künftige Programmangebot über DABplus in Leipzig durch ein lokales Musikprogramm für eine jugendliche Zielgruppe abzurunden und der BCS Broadcast Sachsen GmbH eine befristete Zulassung zur digital-terrestrischen Verbreitung von Leipzig Beatzz zu erteilen.