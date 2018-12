SVS übernimmt Vertrieb für Diveo

Seit dieser Woche übernimmt die SVS Verkaufsmannschaft sämtliche Diveo Vertriebsaktivitäten in Richtung Conrad, EP, Media-Saturn, MediMax und real.



Die Sky Vision Satellitenempfangstechnik GmbH (SVS) übernahm in dieser Woche die kompletten Vertriebsaktivitäten in Richtung Conrad, EP, Media-Saturn, MediMax und real für Diveo. Das gaben die beiden Unternehmen am 4. Dezember bekannt. Die Bekanntgabe fand im Rahmen des Starts des neuen Ultra HD-Senders Insight bei Diveo statt.