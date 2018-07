SWR Fernsehen: Wie viel bio steckt in zertifizierten Produkten?

Im "Marktcheck" geht das SWR Fernsehen dem Zertifikat "Bio" auf die Spur. Dabei werden Produkte der Bio-Marke Alnatura mit denen der Konkurrenz verglichen.



Für Dienstag (31. Juli) kündigt das SWR Fernsehen eine neue Episode "Marktcheck" an. Ab 20.15 Uhr nimmt das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin Alnatura, denn’s, Aldi und Rewe unter die Lupe. Im Fokus: Bio-Produkte.