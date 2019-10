SWR startet Doku-Kanal auf Youtube

Für seine Dokumentationen hat der SWR diesen Mittwoch einen eigenen Youtube-Kanal eingerichtet.



Zusätzlich zu den Angeboten in der ARD Mediathek bietet der Südwestrundfunk (SWR) seine Dokus jetzt gebündelt in einem Kanal auf YouTube an. Jede Woche werden zwei neue Dokumentationen und Reportagen des SWR eingestellt.