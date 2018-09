Sabotage, Datendiebstahl oder Spionage - Alltag in Unternehmen

Wie die Bitkom ermittelt hat, sind digitale Angriffe auf Industrieunternehmen inzwischen ein "Massenphänomen".



Sabotage, Datendiebstahl oder Spionage - für Industrieunternehmen in Deutschland sind diese Bedrohungen laut einer Studie des Digitalverbands Bitkom alltägliche Realität. Demnach haben 68 Prozent der Unternehmen innerhalb der vergangenen zwei Jahre einen entsprechenden digitalen Angriff registriert, bei fast der Hälfte der Unternehmen (47 Prozent) wurde dabei ein Schaden verursacht. Der Verband errechnete einen Gesamtschaden in Höhe von insgesamt über 43 Milliarden Euro für diesen Zeitraum. "Mit ihren Weltmarktführern ist die deutsche Industrie besonders interessant für Kriminelle", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg.