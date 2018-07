"Sacred Games" - Netflix zeigt erste Eigenproduktion aus Indien

Polizist Sartaj Singh hat 25 Tage Zeit, um die vermeintliche Zerstörung Mumbais aufzuhalten. Der Masterplan des ominösen Mafia-Bosses Gaitonde führt ihn direkt in die Unterwelt Indiens.



Ein Polizist auf der Suche nach der Wahrheit und ein untergetauchter Mafia-Boss treffen vor der gegensätzlichen Kulisse Indiens aufeinander - das sind die Grundzutaten der ersten indischen Eigenproduktion von Netflix. Schon seit einigen Jahren setzt der Streamingdienst auch auf internationale Serien, um seine 125 Millionen Abonnenten aus 190 Ländern zu erreichen. Der Thriller "Sacred Games" nach dem gleichnamigen Roman von Vikram Chandra führt den Zuschauer nun ins moderne Indien und zu seiner Unterwelt.