Saisonauftakt der NFL auf ProSieben

ProSieben zeigt den Start in die neue Saison der National Football League (NFL) live. Ab dem Wochenende zieht die NFL dann zu ProSieben Maxx.



Donnerstagnacht wird die diesjährige NFL-Saison eröffnet und ProSieben ist mit seinem Hauptprogramm live dabei. Diesen Sonntag um 18.30 Uhr startet dann mit "ranNFLsüchtig" auch die reguläre Berichterstattung auf ProSieben Maxx. Nach dem Magazin mit Ex-NFL-Spieler Patrick Esume und dem Experten Markus Kuhn geht es um 19 Uhr zum Kickoff ins Gillette Stadium in Foxborough. Hier treffen Tom Bradys New England Patriots auf die Houston Texans.