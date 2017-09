Saisonfinale der ADAC GT Masters auf Sport1

Gleich sechs Fahrer kämpfen noch um die Meisterschaft der ADAC GT Masters. Am Wochenende kommt es auf Sport1 zum Showdown.



In der „Liga der Supersportwagen“ ist der Vorsprung von Spitzenreiter Jules Gounon zuletzt geschmolzen, noch haben insgesamt sechs Fahrer die Chance auf den Titel. Sport1 zeigt die beiden letzten Saisonrennen des ADAC GT Masters mit ausführlicher Vor- und Nachberichterstattung an beiden Tagen des kommenden Wochenendes jeweils live ab 13 Uhr im Free-TV.