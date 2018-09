Sat.1: "Das große Backen" kommt zurück

Ab Sonntag bittet Enie van de Meiklokjes wieder zum großen Backen. In der neuen Staffel stehen die Kandidaten vor neuen Herausforderungen, den nun müssen drei statt zwei Aufgaben in jeder Folge gemeistert werden.



Dem Gewinner winken der Titel "Deutschlands bester Hobbybäcker 2018", 10.000 Euro und ein eigenes Back-Kochbuch.