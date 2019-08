Sat.1: Die ersten Bewohner von Promi BigBrother stehen fest

Am 9. August versucht Sat.1 es dem Dschungelcamp irgendwie gleich zu tun und schickt C- und D-Promis in ein Haus, um sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Die ersten 9 KandidatInnen verrät der Sender heute.



Promi Big Brother geht in eine neue Runde. Für Freunde des Trash-TVs sicher eine willkommene Abwechslung im sonst so hochwertigen Sat.1-Programm. Heute hat der Sender die ersten 9 Stars und Sternchen bekannt gegeben, die mit dabei sind. Meldungen zu diesem Thema

Überlänge, TV-Comeback & Abschiedstränen bei "Promi Big Brother"

Almklausi wird 12. Bewohner bei "Promi Big Brother"

Er ist wieder da: Zlatko zieht bei "Promi Big Brother" ein

Da die Namen niemand kennt, hat sich Sat.1 dazu entschlossen, immer zuerst den Umstand zu nennen, weshalb diese Leute prominent sein sollen, dann erst folgt der Name.







Hier die Liste, wie sie Sat.1 veröffentlichte: "Germany’s next Topmodel"-Kandidatin Theresia

Deutschlands bekanntester TV-Detektiv Jürgen Trovato

"DSDS"-Star Joey Heindle

Soap-Darstellerin Janine Pink

YouTube-Legende Chris von „Bullshit TV“

"Bachelor"-Finalistin Eva Benetatou

die Frau von Bert Wollersheim, Ginger Costello Wollersheim

"Love Island"-Frauenschwarm Tobi Wegener

Promi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter

"Promi Big Brother" wird von diesen Freitag, 9. August bis Freitag, den 23. August 2019 auf Sat.1 laufen. Außerdem wird die Show auf dem Videoportal Joyn verfügbar sein.

"Promi Big Brother" wird von diesen Freitag, 9. August bis Freitag, den 23. August 2019 auf Sat.1 laufen. Außerdem wird die Show auf dem Videoportal Joyn verfügbar sein.