Sat.1: Effenberg gegen Effenberg beim "Duell der Stars"

Der Haussegen bei den Effenbergs ist in Gefahr. In der neuen Ausgabe von "Duell der Stars - die Sat.1-Promiarena" treten Claudia und Stefan Effenberg bei Sat.1 gegeneinander an.



Sat.1 organisiert den Effenbergs ein kleines Familienduell. Wie der Sender bekannt gab, treffen in der zweiten Ausgabe von "Duell der Stars - die Sat.1-Promiarena" Stefan und Claudia Effenberg als Gegner aufeinander. Claudia Effenberg startet dabei im Team "Boulevard": "Richtig spannend wird es nach der Show, wenn ich als Gewinnerin nach Hause gehe und meinen Mann dann die ganze Zeit ärgern kann."

Neben Claudia Effenberg sind im Team "Boulevard" Schauspielerin Sila Sahin und Model-Choreograf Jorge González. Stefan Effenberg, der für das Team "Fußball" startet, ist schon gespannt auf die Show: "Wir haben noch nie in einer Show gegeneinander gespielt. Aber ich habe hier zwei Jungs an meiner Seite sitzen, die das schon schaukeln werden." Unterstützt wird er von Thorsten Legat und David Odonkor.



Um bis zu 100.000 Euro geht es bei den sieben Action-, Strategie- und Wissens-Spielen. Unterstützt werden die Promis dabei von 50 Familien in ihrem Publikumsblock. Die Gewinnsumme wird hinterher unter den Familien aufgeteilt. Folge zwei startet am Sonntag um 20.15 Uhr bei Sat.1.