Satellit laut Astra TV Monitor weiter führender TV-Empfang

Die Gesamt-Zahl der TV-Haushalte hierzulande ist rückläufig aber relativ stabil. Über 17 Millionen davon empfangen ihr Fernsehprogramm via Satellit. HD verzeichnet Wachstum - dennoch substanzielle Lücke in Deutschland.



Satellit ist der führende Verbreitungsweg für Fernsehinhalte in Deutschland. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Astra TV-Monitor 2018, den das Marktforschungsinstitut Kantar TNS jährlich herausbringt. Die Gesamtzahl an TV-Haushalten in Deutschland ging von 2017 noch 38,58 Millionen auf 38,35 Millionen im letzten Jahr leicht zurück. Basierend auf Befragung derer ergab sich 2018 folgendes Bild: