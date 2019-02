"Saturday Night Live": Michael Bublé als neuer Gastgeber?

Michael Bublé interessiert sich offenbar für die Rolle des Gastgebers bei der US-Kultsendung "Saturday Night Live". Zwar höre er immer, wie furchteinflößend das sei, doch offenbar wäre der Sänger bereit.



Sänger und Schauspieler Michael Bublé (43, "Home") liebäugelt mit der Gastgeberrolle in der US-Kultsendung "Saturday Night Live". "Ich schaue mir Interviews mit den Prominenten an, die die Rolle übernommen haben. Und alle sagen, wie furchteinflößend es ist", sagte der Kanadier der Deutschen Presse-Agentur - halb im Ernst und halb im Scherz. "Ich weiß ja nicht einmal, ob sie mich jemals fragen. Aber ich habe Schiss davor, denn dann müsste ich zusagen."