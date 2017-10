Schwarzwald-Tatort startet stark

Für die beiden neuen Ermittler beim "Tatort" läuft es rund. Die Zuschauerzahlen zur Premiere können sich sehen lassen. Das ZDF liegt mit Inga Lindström deutlich dahinter. ProSieben punktet mit einem Agententhriller.



Guter Einstieg für den Schwarzwald-"Tatort": Der erste Fall "Goldbach" des neuen Ermittlerduos Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner aus dem Südwesten kam am Sonntagabend im Ersten auf durchschnittlich 9,13 Millionen Zuschauer. Das war ein Marktanteil von 27,2 Prozent - mehr als jeder vierte Zuschauer zur besten Sendezeit und mehr als die gesamte TV-Konkurrenz. Nur die "Tagesschau" um 20 Uhr hatte mit insgesamt 11,15 Millionen (37,2 Prozent) noch mehr Zuschauer, davon allein im Ersten 7,57 Millionen (25,3 Prozent).