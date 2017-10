Serien bei Snapchat: Snap gründet Joint Venture mit NBC

NBC Universal ist auch weiterhin bei Snapchat mit an Bord. Schon in der Vergangenheit arbeiteten beide Unternehmen für Inhalte eng zusammen. Mit einem Joint Venture für fiktionale Serien soll diese Zusammenarbeit noch intensiviert werden.



Wer auf Snapchat unterwegs ist, darf sich in Kürze über neue Inhalte freuen. Konkreterweise geht es dabei um Videoinhalte. Schon in der Vergangenheit haben diverse Kooperationen, darunter unter anderem mit MGM, der Social-Media-Plattform neue Inhalte für ihr Publikum beschert. Innovativ möchte sich Snapchat damit gegen die Konkurrenz, zum Beispiel durch Facebook mit Instagram, behaupten. Den nächsten Schritt hat die Plattform nun womöglich mit einer weiteren Kooperation mit dem Medienunternehmen NBC Universal unternommen, mit dem sie bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitete.