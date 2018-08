"Servus Basti!" - Schweinsteiger bestimmt den Fernsehabend

Es war ein großer Abschied für einen großen Spieler: Weltmeister Bastian Schweinsteiger stand noch einmal für den FC Bayern auf dem Platz - vor einem Millionenpublikum am Fernseher.



RTL widmete den gesamten Fernsehabend dem Fußball rund um das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger samt Ehrenrunde und Abschiedsrede. Unter dem Titel "Servus Basti!" gab es am Dienstag ab 20.15 Uhr bis Mitternacht ein Programm im XL-Format. Der Ex-Nationalspieler war noch einmal im Bayern-Trikot mit der Nummer 31 auf dem Platz und trat in der zweiten Halbzeit zusammen mit früheren Teamkameraden wie Arjen Robben, Thomas Müller oder Franck Ribéry gegen seinen aktuellen Verein Chicago Fire an. Und er traf noch einmal mit einem Volleyschuss. Der deutsche Fußball-Meister gewann 4:0 (2:0). Das Interesse der Fernsehzuschauer war groß: Im Schnitt 4,75 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel, der Marktanteil lag bei 17,6 Prozent. Die Bayern holten damit auch den Quotensieg.